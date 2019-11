Politie A’dam schrapt mogelijk rechercheteam

De politie Amsterdam moet de komende weken „pijnlijke keuzes” gaan maken om de personeelsproblemen bij het korps te lijf te gaan. Een van de opties om de beschikbare mankracht anders in te zetten, is het opheffen van een rechercheteam dat is gespecialiseerd in de aanpak van georganiseerde misdaad, het Team Bestrijding Ondermijning. Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

„Het water staat ons tot aan de lippen”, zegt de woordvoerder. „We moeten prioriteiten stellen en pijnlijk keuzes maken, die niet leuk zullen zijn voor de teams.” Hij verwacht dat begin december een definitieve keuze wordt gemaakt. Welke andere maatregelen op tafel liggen wilde hij niet zeggen. Volgens de krant moet er meer ‘blauw op straat’ komen.

Onlangs bleek al dat de capaciteit bij de Amsterdamse politie zwaar onder druk staat, onder meer doordat er extra mankracht nodig was na de moord op advocaat Derk Wiersum. De stad zucht ook onder zware drugscriminaliteit, die volgens burgemeester Halsema een stevige aanpak door politie, justitie, gemeente en het Rijk vergt.

De politiebonden presenteren later donderdag een onderzoek naar de werkdruk bij de politie.