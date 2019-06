Politie: 527 schietincidenten in 2018

Gemiddeld wordt zeker anderhalf keer per dag ergens in Nederland geschoten met een vuurwapen. Dat zijn alleen de geregistreerde schietincidenten. In anderhalf jaar kostte vuurwapengeweld aan 44 mensen het leven. Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Nationale Politie.

In 2018 registreerde de politie 527 schietincidenten. Dit jaar werden er tot dusver 240 keer één of meer schoten gelost. Dat is een lichte daling. Cijfers van schietincidenten vóór 2018 zijn er niet.

Toch neemt het aantal onderschepte zware, automatische vuurwapens af. De politie haalde in 2017 101 stuks van de straat, in 2018 76 en dit jaar tot dusver 38.

Die lichte daling is ook te zien bij de omvang van het volledige in beslag genomen vuurwapenarsenaal. In 2017 bedroeg dat arsenaal 3798 stuks en dit jaar haalde de politie 1560 wapens van de straat.

In 2017 waren er 22 incidenten met de zware explosieven, vorig jaar al 43. Precies hetzelfde aantal is in de eerste zes maanden van dit jaar al genoteerd. In Amsterdam was het in april zelfs drie keer in één week raak.