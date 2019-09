Politicus Sint Maarten opnieuw opgepakt

Op Sint Maarten is parlementariër Frans Richardson maandag gearresteerd op verdenking van machtsmisbruik, omkoping en valsheid in geschrifte. Richardson is leider van oppositiepartij USP.

Richardson werd vorig jaar al enige tijd vastgehouden als onderdeel van een grootschalig onderzoek naar fraude en corruptie in de haven van het eiland, onder de naam Emerald. De fraude in de haven gaat voornamelijk om belastingfraude.

De belastingdienst zou omgerekend ongeveer 3 miljoen euro zijn misgelopen door schimmige deals. Richardson zou steekpenningen hebben aangenomen en zou ook betrokken zijn geweest bij het kopen van stemmen. Hij werd in zijn auto gearresteerd door leden van het speicale anti-corruptietam TBO.

Leider van de grootste regeringspartij United Democrats, Theo Heyliger, werd begin dit jaar gearresteerd in verband met een grote fraude- en corruptiezaak in de bouwsector van Sint Maarten. Hij wordt ook verdacht van het omkopen van een parlementariër in 2013.