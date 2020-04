Politici Sint-Maarten korten op eigen salaris

Ministers en parlementariërs op Sint-Maarten hebben zondagavond (lokale tijd) bekendgemaakt 10 procent van hun salaris in te leveren. Het gaat om een solidariteitsmaatregel met de bevolking van Sint-Maarten.

De verlaging gaat in per 1 april en is een voorstel van minister van Financiën, Ardwell Irion. Volgens hem zijn alle parlementariërs en ministers ermee akkoord gegaan.

In het Nederlandse parlement heeft Ronald van Raak (SP) eerder kritische vragen gesteld over de hoogte van het salaris van politici op Sint-Maarten en riep hij op tot bezuiniging.

De regering van Sint-Maarten wil zich met de verlaging van het salaris solidair tonen met de bevolking die eerder al zwaar te lijden had van orkaan Irma in 2017 en nu ook door de coronacrisis wordt getroffen. Vooral het wegvallen van toerisme heeft grote nadelige economische gevolgen voor het eiland.