Poliklinieken ziekenhuisgroep weer open

De poliklinieken van de Noordwest Ziekenhuisgroep zijn door „een tijdelijke oplossing” weer open en telefonisch bereikbaar. „We zijn aan het onderzoeken of deze oplossing ook gebruikt kan worden voor de andere onderdelen van het ziekenhuis, zoals op de spoedeisende hulp. Daarmee hopen we dat ook de spoedeisende hulp zo snel mogelijk weer op volle kracht kan draaien en dat we het geplande operatieprogramma weer kunnen hervatten”, meldt het ziekenhuis.

In de ziekenhuizen moesten dinsdagochtend alle operaties en afspraken afgelast worden wegens een grote ICT-storing. Daardoor konden artsen niet bij patiëntendossiers. Het ziekenhuis adviseert patiënten om bij spoed niet zelf naar de spoedeisende hulp te gaan, maar naar omliggende ziekenhuizen.

De groep heeft ziekenhuizen in Alkmaar en Den Helder en poliklinieken in Heerhugowaard, Schagen en op Texel. De oorzaak van de storing is nog onbekend. „Patiënten die hier in het ziekenhuis liggen, hebben tijdens de storing alle zorg gekregen die ze nodig hebben”, aldus de Noordwest Ziekenhuisgroep.

De groep is naar eigen zeggen, met 700 bedden, ruim 4000 medewerkers en zo’n 325 medisch specialisten, een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland. De locatie Alkmaar is voor Noord-Holland-Noord het centrum voor traumazorg. Op deze locatie is ook onder meer een oncologisch centrum, een centrum voor geboortezorg en een hart-vaatcentrum.

De Noordwest Ziekenhuisgroep is in 2015 ontstaan uit een fusie van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder en het Medisch Centrum Alkmaar.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een ziekenhuis operaties moet uitstellen wegens een ICT-probleem. Vorige week werd het ziekenhuis MST in Enschede platgelegd door zo’n storing, waardoor eveneens de patiëntendossiers niet konden worden ingezien.