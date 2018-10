Poliklinieken VUmc nog hele ochtend dicht

Door een hardnekkige ICT-storing blijven de poliklinieken van het VUmc in Amsterdam tot zeker 12.00 uur dicht. Om 11.00 uur is bekend of ook de afspraken die voor vanmiddag staan gepland moeten worden geannuleerd, laat een woordvoerder weten.

„De storing is nog niet opgelost, we vorderen wel. Medewerkers krijgen groepsgewijs weer toegang tot de systemen”, aldus de zegsman. „Alle acute zorg functioneert normaal”.

De poliklinieken en de spoedeisende hulp werden dinsdagochtend platgelegd door een grote ICT-storing. De spoedhulp ging rond 15.30 uur weer open. Maar de oorzaak van de storing is nog altijd niet gevonden. Door de computerstoring kunnen patiëntendossiers niet ingezien worden. Ook is het voor medisch personeel niet mogelijk om in te loggen. Daarbij is de toegang tot mailprogramma’s geblokkeerd.