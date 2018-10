Poli’s VUmc tot zeker woensdag 10 uur dicht

De poliklinieken van het VUmc in Amsterdam blijven tot zeker 10 uur woensdagochtend dicht. De spoedeisende hulp ging dinsdag rond 15.30 uur weer open, liet een woordvoerster weten.

De afdelingen van het ziekenhuis werden dinsdagochtend platgelegd door een grote ICT-storing. De oorzaak daarvan is nog altijd niet gevonden. Door de computerstoring kunnen patiëntendossiers niet ingezien worden. Ook is het voor medisch personeel niet mogelijk om in te loggen. Daarbij is de toegang tot mailprogramma’s geblokkeerd. „Daardoor is het niet veilig om patiënten te behandelen. Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. De oorzaak is nog onbekend”, aldus de zegsvrouw.

Patiënten werden dinsdag ondergebracht in andere ziekenhuizen. Ook zijn ze gebeld om nieuwe afspraken in te plannen. Mensen die acute zorg nodig hadden, werden wel behandeld. Ook de geplande opnames in het ziekenhuis gingen door.

Patiënten die met de ambulance naar de spoedeisende hulp moeten, worden naar andere ziekenhuizen gebracht. De storing begon dinsdag halverwege de ochtend.