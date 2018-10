Poli’s en spoedhulp VUmc dicht om ICT-storing

Alle poliklinieken en de spoedeisende hulp bij VUmc in Amsterdam zijn dinsdag gesloten wegens een grote ICT-storing. „De duur van de storing is onbekend”, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis.

Volgens haar is er een computerstoring waardoor patiëntendossiers niet ingezien kunnen worden. „Daardoor is het niet veilig om patiënten te behandelen. Er wordt hard gewerkt om de storing op te lossen. De oorzaak is nog onbekend”, aldus de zegsvrouw.

Patiënten worden gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen. Om hoeveel patiënten het gaat kon de woordvoerster niet zeggen. Patiënten die met de ambulance naar de spoedeisende hulp moeten, worden naar andere ziekenhuizen gebracht.