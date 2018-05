Polen verdacht van moord en wegmaken lichaam

Drie Polen die dinsdag in Den Bosch zijn aangehouden voor de gewelddadige dood van een landgenoot worden beschuldigd van moord dan wel doodslag én van het wegmaken van zijn lichaam. De officier van justitie wil de drie verdachten daarom langer vasthouden.

Het lichaam van de 32-jarige Pool werd eind maart door vissers ontdekt in de Ertveldplas in Den Bosch. De man die een zwervend bestaan leidde was in januari voor het laatst levend gezien in Den Bosch en was door geweld om het leven gekomen.

De drie verdachten (42, 42 en 48 jaar) leidden eveneens een zwervend bestaan in Den Bosch en woonden in een tentje bij een brug bij de Ertveldplas. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, kondigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag aan.