Polen twijfelt aan onafhankelijkheid rechters in Nederland

De Poolse viceminister van Justitie Michal Wojcik trekt de onafhankelijkheid van de rechters in Nederland in twijfel. Wojcik zei dit nadat een rechtbank in Warschau had geweigerd een echtpaar dat vanuit Nederland naar Polen was gevlucht uit te leveren.

Het stel was naar Polen gevlucht met hun autistische zoon (7), die in Oisterwijk in een zorginstelling zat. Het stel had de jongen hieruit gehaald, waar hij verbleef wegens een ondertoezichtstelling. De politie was sindsdien naar hen op zoek om de jongen de juiste zorg te kunnen bieden. Tegen het echtpaar was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

„Het Nederlandse systeem is onevenredig gepolitiseerd in verhouding tot het Poolse systeem”, aldus Wojcik. Volgens hem zouden Nederlandse politici „een zeer sterke rol” spelen bij gerechtelijke benoemingen.

Het Poolse staatspersbureau PAP meldde dat de rechter ook opmerkte dat euthanasie in Nederland legaal was na de leeftijd van 12 jaar, hetgeen een gevaar zou kunnen zijn voor het leven van de jongen.

Polen is al lange tijd verwikkeld in een geschil met de Europese Unie over gerechtelijke hervormingen in het Oost-Europese land. In juli weigerde een Nederlandse rechtbank een verdachte in een drugszaak uit te leveren aan Polen wegens twijfels aan de onafhankelijkheid van de rechters in dat land.