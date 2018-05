Polen opgepakt om dode man in Bossche plas

Drie Polen zijn opgepakt voor de dood van een landgenoot van wie het lichaam eind maart werd gevonden in de Ertveldplas in Den Bosch. De drie verbleven in een tent bij een brug in de buurt van die plas, waar een van hen werd aangehouden. Twee anderen zijn gearresteerd in de binnenstad van Den Bosch.

De mannen zijn dinsdag opgepakt. In en om de tent van het drietal, twee mannen van 42 en een van 48 jaar, is sporenonderzoek gedaan.

Het lichaam van het slachtoffer werd eind maart ontdekt toen vissers het zagen drijven in de Ertveldplas. De man bleek al langere tijd in het water te hebben gelegen, wat identificatie lastig maakte. Bij de sectie werd niet alleen duidelijk om wie het ging, maar ook dat het slachtoffer vermoedelijk door geweld om het leven was gekomen.

De verdachten zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat mogen spreken. De politie wil in het belang van het onderzoek niet meer kwijt over de achtergrond van de aangehouden verdachten en het onderzoek zelf.