„Poging tot omkoping raadslid Neder-Betuwe”

Burgemeester Kottelenberg van Neder-Betuwe heeft aangifte gedaan van een vermoedelijke poging tot omkoping van een lid van de gemeenteraad. Dat heeft de gemeente donderdagmiddag in een persbericht bekendgemaakt.

De burgemeester wilde donderdag nog geen nadere toelichting geven, zo liet de gemeente desgevraagd weten. Mogelijk zal hij dat vrijdagochtend wel doen.

Volgens Omroep Gelderland heeft een lokale omroep, Radio NovaFM, geprobeerd CDA-raadslid Ton Keuken om te kopen. De provinciale omroep baseert zich op informatie van de hoofdredacteur van RegioTV Tiel, een regionale omroep waarmee zij samenwerkt.

Zowel Radio NovaFM als RegioTV Tiel wil worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor Neder-Betuwe. De gemeente moet het Commissariaat voor de Media adviseren over een uitzendlicentie.

De omkooppoging zou zo’n drie weken geleden zijn gedaan. Keuken zou dat meteen hebben gemeld bij de burgemeester. Het raadslid wil er nu niets over zeggen. Hij verwijst naar de burgemeester en zijn fractievoorzitter. Die ontkennen noch bevestigen de poging tot omkoping, aldus Omroep Gelderland.

De gemeenteraad zou binnenkort een beslissing nemen over de aanwijzing. Voor het geval zich meerdere kandidaten aandienen schrijft de Mediawet voor dat de gemeente moet bevorderen dat de gegadigden een samenwerking aangaan. Nova Media Producties, het bedrijf achter Radio NovaFM, heeft vorig jaar juli voorgesteld dat het zich zou richten op radio. De Stichting Stadsomroep Tiel, de organisatie van RegioTV Tiel, zou dan televisie voor haar rekening nemen, maar ze heeft dat samenwerkingsvoorstel van de hand gewezen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens voorgesteld te kiezen voor Nova Media, maar de gemeenteraad is nog niet overtuigd of dat het beste is. Het besluit daarover is uitgesteld. Afgelopen maand hebben beide kandidaten hun plannen gepresenteerd tijdens een informatieavond van de raad.