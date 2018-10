Poging moord door verdachte brute verkrachting

De man die ervan wordt verdacht dat hij deze zomer een jonge vrouw op zeer brute wijze heeft verkracht in Rotterdam, wordt ook verdacht van poging tot moord. Het slachtoffer liep door de verkrachting een slagaderlijke bloeding op en hij zou haar hebben geprobeerd te wurgen met een opgerold t-shirt. De verdachte, de achttienjarige Gerson F. uit Rotterdam, zou bovendien diezelfde dag, op 21 juli, nog een andere vrouw hebben aangerand, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

F. komt volgende week vrijdag voor het eerst voor de rechter tijdens een niet-inhoudelijke zitting. Hij wordt ook beschuldigd van twee berovingen van mobiele telefoons, met geweld of dreiging met geweld. Dat gebeurde in de maanden voorafgaand aan de verkrachting. Kenmerkend is dat hij al zijn slachtoffers volgde en van achteren benaderde.

De twintigjarige vrouw werd in de vroege ochtend gewelddadig verkracht in de wijk De Esch in Kralingen.