Poetin niet uitgenodigd voor 75 Jaar Vrijheid

De Russische president Poetin is niet uitgenodigd voor de start van de herdenking en viering van 75 Jaar Vrijheid op 31 augustus in Terneuzen. Reden is dat de Russen niet bij de bevrijders van Nederland horen, zei de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman maandag in Wageningen.

Bekend was al dat de Amerikaanse president Donald Trump wel is uitgenodigd. Polman kon maandag nog niet zeggen of hij komt.

Wel zei hij dat regeringsleiders en staatshoofden zijn uitgenodigd van alle landen die hebben meegevochten om in Nederland een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Een aantal hoge gasten heeft al toegezegd volgens Polman. Ook naar de Duitse regering is in het kader van verzoening een uitnodiging verzonden.

Koning Willem-Alexander gaat de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen openen. De slag had plaats in het najaar van 1944. De geallieerden wilden de haven van Antwerpen in handen krijgen om de troepen in Europa te kunnen bevoorraden. Dat lukte pas na weken bloedige strijd op 8 november.

De herdenking van de slag is het startsein voor de nationale 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het programma van 75 Jaar Vrijheid loopt door tot het najaar van 2020. Dan is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties werden opgericht.

Den Haag heeft samen met Rotterdam ook een hoofdrol bij de viering van 5 mei 2020, is in Wageningen bekendgemaakt. Zuid-Holland is volgend jaar de gastprovincie voor de festiviteiten. Ook de herdenking van het einde van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië op 15 augustus 2020 heeft in Den Haag en Rotterdam plaats. „Rotterdam omdat heel veel Nederlanders daar met de boot terugkeerden in het vaderland”, aldus de organisatie.