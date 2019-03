Poerimgrap Esther Voet loopt uit de hand

Een Poerimgrap van hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) is enigszins uit de hand gelopen.

Esther Voet meldde vorige week in een NIW-commentaar te vertrekken naar Israël. Reden zou zijn het toenemend antisemitisme in Nederland. Voet kondigde verder aan dat schrijver Arnon Grunberg haar zou opvolgen.

De NIW-hoofdredacteur, die eerder leiding gaf aan het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zou in Tel Aviv aan de slag gaan als interieurontwerper. In de weekenden zou ze in een kibboets in de Negev als counselor/coach dans- en yogacursussen gaan geven.

Lieve mensen, ik voel me een beetje schuldig...#poeriem https://t.co/va1g22XBl4 — Esther Voet (@Esther_Voet) 22 maart 2019

Het NIW-commentaar riep in binnen- en buitenland een storm aan reacties op. De nieuwssite Times of Israel meldde het nieuws op de voorpagina. Politici reageerden geschokt. CU-leider Gert-Jan Segers en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke belden geschrokken met de NIW-hoofdredacteur. Verschillende media, waaronder AT5, Het Parool, de Volkskrant en NRC vroegen om een reactie.

„Het liep wat uit de hand”, schrijft Voet vrijdag over de Poerimgrap van vorige week. Toen het bericht over haar vertrek online kwam, was het hek van de dam. „Als ik had kunnen inschatten wat voor deining het zou veroorzaken, had ik me wellicht bedacht.”

Poerim is het Joodse viering van de geschiedenis van koningin Esther die het Joodse volk in het oude Perzië redt van de ondergang. Joden vieren het met verkleedpartijen en grappen.

Hoe meer reacties binnenstroomden, hoe schuldiger ik me begon te voelen, zegt Voet. „Misschien toch iets te geloofwaardig geschreven?” Ze zegt zich na alle commotie een „klein beetje schuldig” te voelen. Haar opzet aandacht te vragen voor toenemend antisemitisme is echter geslaagd.