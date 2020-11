Poederbrieven aangetroffen op diverse plekken in het land

Op zeker negen plekken in het land zijn dinsdag poederbrieven ontdekt. Niemand raakte gewond.

De politie in Amsterdam trof bij twee kantoorpanden en twee hotels dit soort post aan. Ook bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best werd een poederbrief gevonden, evenals bij het Ikazia Ziekenhuis en een pand van de Persgroep aan het Delftseplein in Rotterdam. Daarnaast is bij de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort en bij een pand op een industrieterrein in Utrecht een brief bezorgd.

Welke stof er precies in de brieven zat, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie ze heeft verstuurd en met welk doel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.

In Amsterdam ging het om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Jacob Bontiusplaats, waar onder meer de redacties zitten van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant. Ook bij een kantoorpand aan de Overschiestraat - volgens de politie geen mediabedrijf - werd een poederbrief bezorgd, evenals bij hotels aan de Spuistraat en het Kattengat.

Volgens een woordvoerster van DPG lijkt het erop dat de brieven niet aan de redacties waren gericht. Ze waren geadresseerd aan de klantenservice. Het mediabedrijf gaat aangifte doen.

Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam liet aan het begin van de middag weten dat er geen gevaar is geweest voor bezoekers en dat die dus gewoon welkom zijn. In de Maasstad kreeg de politie later op de dag nog een tweede melding over een poederbrief. Die werd bezorgd bij een pand waarin de Persgroep is gevestigd aan het Delftseplein. „De nog onbekende stof is veiliggesteld”, aldus de politie.

De brief bij de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort bevatte geen gevaarlijke stof. De medewerker die het poststuk opende schrok van de bedreigende situatie, maar handelde adequaat, schrijft hoofdredacteur/directeur Sjirk Kuijper. Hij laat weten dat de directie aangifte heeft gedaan.

De politie meldt dat de brieven in Amersfoort en Utrecht in veiligheid zijn gesteld. „Er wordt onderzocht of er een verband is met de brieven in andere delen van het land.”