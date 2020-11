Poederbrief vrijwel altijd loos alarm

De poederbrieven die dinsdag zijn bezorgd op verschillende adressen in het land lijken tot nog toe, zoals zo vaak, allemaal nep en niet schadelijk. In Nederland zijn vooralsnog geen ernstige incidenten geweest met poederbrieven. Maar in het buitenland zijn daar wel voorbeelden van.

Een poederbrief is een envelop gevuld met een giftig goedje of ziekteverwekkers. Als iemand zo’n brief opent, kan diegene gewond of besmet raken. Met een vermeende poederbrief wordt door de autoriteiten dan ook met grote voorzichtigheid omgesprongen, al blijkt doorgaans de inhoud achteraf onschuldig. Dergelijke neppoederbrieven zijn dan ook vooral bedoeld om organisaties of mensen schrik aan te jagen.

Het bekendste incident met poederbrieven was in 2001, toen in de Verenigde Staten een reeks brieven werd verstuurd met sporen van het levensgevaarlijke antrax (miltvuur). Ook die werden verstuurd naar mediabedrijven, waardoor vijf mensen stierven en rond de twintig mensen ziek werden.

Daarna zat de schrik er goed in en ook in Nederland is de politie geregeld uitgerukt voor een melding van een poederbrief. Zo werden in 2009 bij acht politiebureaus in Zeeland poederbrieven bezorgd, die achteraf een onschadelijke stof bleken te bevatten.

Een jaar later raakten bij een bedrijf in Den Bosch weliswaar drie mensen onwel toen daar een verdachte brief werd bezorgd. Maar ook daar bleken onschadelijke plantaardige pollen in het poststuk te zitten.