Poederbrief Venray ziekenhuis blijkt loos alarm

In het VieCuri ziekenhuis in Venray is maandagochtend een verdachte brief gevonden. De brief bevatte volgens het ziekenhuis een ‘korrelige inhoud’. Uit voorzorg werden brandweer en politie gealarmeerd. Al snel bleek het te gaan om loos alarm, maakte de politie bekend.

Het ziekenhuis werd niet ontruimd, daartoe was geen aanleiding, aldus VieCuri.

De afgelopen dagen is al op meerdere plaatsen een poederbrief bezorgd, vorige week nog in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Of er een verband is, blijft vooralsnog onduidelijk.