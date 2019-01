De poederbrief die werd gevonden in een pand van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat, bevatte geen gevaarlijke stof. Het spul is in beslag genomen voor onderzoek en het pand wordt voor de nog zekerheid gecontroleerd, meldt de politie.

Het pakketje lag in het Groningen Confucius Institute, op de begane grond van het gebouw. Het pand werd uit voorzorg ontruimd.