In de postkamer van het Paleis van Justitie in Den Bosch is een brief met een verdachte inhoud gevonden. Omdat het om een poederbrief zou kunnen gaan, zijn de dertien mensen die in de postkamer en er vlakbij werkten, even in afzondering geplaatst.

Volgens de politie is het gangbare protocol in werking getreden. De brief wordt onderzocht.