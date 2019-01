Poederbrief gevonden in universiteitspand

Het verdachte pakketje dat is gevonden in een pand van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat, betreft een poederbrief. Drie mensen zijn met de brief in aanraking geweest. Ze blijven in het pand tot duidelijk is welke stof erin zit, meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg om de brief te onderzoeken.

Het pakketje ligt in het Groningen Confucius Institute, op de begane grond. Hoe het daar terecht is gekomen, is niet bekend, mogelijk is het per post bezorgd. Uit voorzorg is het pand ontruimd.