Poederbrief bij drukkerij DPG Media in Best blijkt loos alarm

De brief met poeder die dinsdagochtend was bezorgd bij een drukkerij van DPG Media in Best, blijkt geen gevaarlijke stof te bevatten. Dat meldt de politie na onderzoek van de stof in de brief.

De verdachte brief kwam rond 09.00 uur binnen. Twee uur later werd het sein weer op groen gezet. Volgens de politie heeft het bedrijf al die tijd gewoon kunnen doordraaien, de productie werd niet stopgezet.

De politie onderzoekt wie de brief heeft gestuurd. Om wat voor stof het gaat in de brief, wil de politie niet zeggen. De politie laat wel weten dat de stof „in de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is”.

De woordvoerder van de politie weet niet of het gaat om een bewuste actie. „Dat gaan we onderzoeken”, zei hij. „Als dat zo is hoop ik dat we hem snel te pakken krijgen.”

Bij DPG Media in Best wordt onder meer het Brabants Dagblad gedrukt.