Bij het Laurentiusziekenhuis in Roermond is donderdagmiddag een verdachte brief met onbekende inhoud bezorgd. Een woordvoerder van de brandweer sprak van een ‘poederbrief’.

Het ziekenhuis sloeg groot alarm. Om 13.18 uur kreeg de meldkamer bericht van een gevaarlijke stof bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Nadere bijzonderheden ontbreken nog.