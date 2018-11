Podcast blikt terug op honderd jaar radio

Met een speciale podcastserie blikt NPO Radio 1 terug op een eeuw radio. Volgend jaar bestaat het medium honderd jaar in ons land. In Hallo Hier Hilversum duiken cabaretier Vincent Bijlo en voormalig radiopresentator Ger Jochems in de geschiedenis van de Nederlandse radio.

De eerste aflevering is vanaf dinsdag te beluisteren, op de 99e verjaardag van de radio in ons land. In de wekelijkse podcast komen legendarische programmafragmenten voorbij. „De radio is onze metgezel, elke dag, maar de ether is vluchtig”, zegt Bijlo, die zichzelf omschrijft als een „hartstochtelijk radiomaker, radiorecensent en radioliefhebber”. „Tijd voor honderd jaar uitzending gemist. Van Waterhoogten tot Hersengymnastiek, van Negen heit de klok tot G.B.J. Hiltermann, van Joost Den Draaijer tot Edwin Evers. Fris je geheugen op en hoor met oren van nu hoe het toen klonk.”

Het allereerste radioprogramma voor publiek was op 6 november 1919 te horen in de ether en werd gepresenteerd door Hans Idzerda. Het is nog altijd een populair medium. Volgens de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) luisteren dagelijks 3,8 miljoen mensen in ons land naar een publieke radiozender. Komend jaar staat NPO Radio op diverse manieren stil bij het jubileum.