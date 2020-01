Podcast Bij ons thuis aflevering 2: huisgodsdienst met Andrea van Hartingsveldt

In deze tweede aflevering van ”Bij ons thuis”, gaat redacteur Evert Barten in gesprek met Andrea van Hartingsveldt. Als auteur van tal van boeken over geloofsopvoeding, geeft ze tips over huisgodsdienst.

Want hoe houd je een kleuter, een puber en misschien zelfs een jongvolwassene tegelijkertijd geboeid tijdens het Bijbellezen? En wat is er allemaal nog meer te doen dan zingen, lezen en bidden? Het komt allemaal voorbij in deze tweede aflevering van Bij ons thuis.



