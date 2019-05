Poch wil oud-ministers horen over uitlevering

Oud-piloot Julio Poch daagt de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken maandag voor de rechter. Hij dient voor de rechtbank in Rotterdam een verzoek in om zeven getuigen onder ede te horen. Het gaat onder anderen om de voormalige ministers Ernst Hirsch Ballin en Maxime Verhagen.

Volgens Pochs advocaat Geert-Jan Knoops houdt het verzoek verband met de schadeclaim van circa 5 miljoen euro die Poch van de Staat eist om zijn uitlevering aan Argentinië in 2009. "We willen in beeld brengen wat de politieke invloed is geweest", zegt Knoops.

Omdat Poch ook een voormalige Haagse rechter wil horen, dient de zaak in Rotterdam om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

De piloot stond in Argentinië terecht voor het uitvoeren van zogenoemde dodenvluchten tijdens het juntabewind (1976-1983). Bedwelmde politieke gevangenen zouden daarbij levend boven zee uit vliegtuigen zijn geduwd.

Poch zat daar bijna acht jaar vast, maar werd in 2017 vrijgesproken. Vorig jaar heeft Knoops Nederland al aansprakelijk gesteld voor de schade die de oud-piloot heeft geleden, omdat Nederland volgens hem onrechtmatig heeft gehandeld bij zowel zijn arrestatie als de uitlevering aan Argentinië. Zo verstrekte Nederland in 2009 vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde hem op de luchthaven van Valencia.

Justitieminister Ferd Grapperhaus wees eerder al alle aansprakelijkheid af voor het handelen van de Staat in de vervolging van Poch in Argentinië. Knoops liet daarna weten dat zijn cliënt naar de rechter zou stappen om zijn gelijk te halen over een schadeclaim.