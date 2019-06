Poch hoort of oud-ministers moeten getuigen

De oud-piloot Julio Poch hoort maandag of hij zeven getuigen mag horen over zijn uitlevering in 2009 aan Argentinië. De overheid verzette zich tegen die verhoren, waarop Poch een kort geding aanspande.

De advocaten van Poch willen onder anderen de oud-ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) aan de tand voelen, omdat zij denken dat er onzuivere politieke motieven zaten achter de uitlevering van Poch in 2009 aan Argentinië.

Nederland zou onrechtmatig hebben gehandeld met een verkapte uitleveringsconstructie via Spanje. Nederland mocht niet zelf uitleveren aan Argentinië, omdat een verdrag dat verhinderde. In een procedure eisen de raadslieden namens Poch 5 miljoen euro schadevergoeding van de Staat, omdat die medeschuldig zou zijn aan zijn onterechte verblijf in de cel.

De inmiddels 67-jarige Poch woonde sinds 1988 in Nederland en werd vlak voor zijn pensioen in Valencia gearresteerd en uitgeleverd aan Argentinië. Dat land wilde hem berechten voor het uitvoeren van dodenvluchten ruim 35 jaar geleden. Na een voorarrest van acht jaar werd hij in 2017 vrijgesproken.