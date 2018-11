Poch claimt circa 5 miljoen euro bij Staat

Oud-piloot Julio Poch eist een schadevergoeding van circa 5 miljoen euro van de Nederlandse Staat omdat die hem uitleverde aan Argentinië. Dat bevestigt zijn advocaat Geert-Jan Knoops na berichtgeving door NRC.

„Die 5 miljoen euro is een voorlopige berekening”, zegt Knoops. „Het gaat onder meer om de inkomstenderving die meneer Poch heeft geleden omdat hij ten onrechte bijna acht jaar in Argentijnse gevangenissen heeft gezeten.” Knoops vraagt voor Pochook een schadevergoeding voor onder meer reputatieschade.

In een rechtszaak tegen de Staat wil Poch ex-premier Jan-Peter Balkenende, de oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Ivo Opstelten en de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen en Uri Rosenthal horen ter onderbouwing van een schadeclaim tegen de Nederlandse staat.

Poch stond in Argentinië terecht voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens het juntabewind (1976-1983). Hij zat daar bijna acht jaar vast, maar werd vorig jaar vrijgesproken. Begin dit jaar heeft Knoops Nederland al aansprakelijk gesteld voor de schade die de oud-piloot heeft geleden, omdat Nederland volgens hem onrechtmatig heeft gehandeld bij zowel zijn arrestatie als de uitlevering aan Argentinië. Zo verstrekte Nederland in 2009 vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde hem op de luchthaven van Valencia.

Justitieminister Ferd Grapperhaus meldde begin deze week dat hij niet van plan is een schadeclaim van Poch te erkennen. De minister wees in een brief aan de Tweede Kamer alle aansprakelijkheid af voor het handelen van de Staat in de vervolging van Poch in Argentinië. Knoops liet daarna weten dat zijn cliënt naar de rechter zou stappen om zijn gelijk te halen over een schadeclaim.