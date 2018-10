PO-Raad wil weer betere relatie met ministerie

De PO-Raad wil de „verstoorde verhouding” met het ministerie van Onderwijs verbeteren. Dat zegt Rinda den Besten, voorzitter van de organisatie van basisscholen, maandag in Trouw. Ze stelt dat schoolbesturen de hand in eigen boezem moeten steken en beter moeten laten zien wat ze met hun geld doen.

Er zijn dit jaar veel acties gevoerd in het onderwijs. Er is hiermee veel bereikt, aldus Den Besten. Maar ze merkt ook dat het wederzijdse „chagrijn” is toegenomen. „We moeten weer met elkaar gaan voetballen in plaats van tegen elkaar”, zegt Den Besten.

Volgens Den Besten moeten scholen meer hun verantwoording nemen bij de financiële verantwoording. Maar 80 procent van de schoolbesturen zet het jaarverslag online, terwijl dat verplicht is. „Dat kan gewoon niet in deze tijd.”

De onderwijsbegroting wordt dinsdag besproken.