PO-Raad wil opheldering van ‘rijke’ scholen

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, wil duidelijkheid over de financiën van zo’n dertig scholen in ons land en gaat daarom in gesprek met de besturen. Kwestie is dat deze scholen geld overhouden, en dat soms al jarenlang, terwijl heel veel andere scholen zeggen moeite te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat heeft al meerdere keren vragen opgeleverd, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer.

De PO-raad wil nu weleens weten waardoor het komt dat een aantal onderwijsinstellingen geld op de plank heeft liggen. Volgens een woordvoerder kan het allerlei oorzaken hebben: zo spaart een school misschien voor een renovatie of heeft de instelling het geld te laat in het jaar gekregen, waardoor er geen plan meer kon worden gemaakt om het verstandig binnen de bedoelde periode te besteden. Scholen krijgen namelijk twee of drie keer per jaar een bedrag. De raad is voorstander van bekostiging per kalenderjaar om dat te voorkomen.

Het enige doel van de gesprekken is om helderheid te verkrijgen. Van plannen voor herverdeling is geen sprake, aldus een zegsman. Dat zou wettelijk niet eens mogen.