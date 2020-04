PO-Raad: besluit om basisscholen te openen is weloverwogen

De PO-Raad, die de schoolbesturen in het basisonderwijs vertegenwoordigt, staat achter het kabinetsbesluit om de basisscholen gedeeltelijk weer te openen vanaf 11 mei. Volgens de organisatie is het een weloverwogen besluit, ook al is er geen 100 procent garantie dat er voor medewerkers in het onderwijs geen risico’s zijn. Maar dat wordt beheersbaar geacht. Ook is er ruimte voor scholen om eigen invulling te geven aan de uitvoering.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, geeft aan dat het besluit veel vraagt van het primair onderwijs. „Maar ik ga er vanuit dat we het kunnen. Natuurlijk moet de overheid de situatie goed volgen en monitoren.” Den Besten wijst erop dat schoolbesturen bestuurlijk verantwoordelijk blijven en roept hen op met verstand te handelen. „Wat kan, dat kan, maar wat niet haalbaar is, dat kan niet. En waar we jullie kunnen helpen, doen we dat graag.”