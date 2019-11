PO in actie wil woensdag toch lerarenprotest

PO in actie, een belangenclub voor onderwijzers in het basisonderwijs, roept leraren op om komende woensdag toch te protesteren. Dit ondanks het afblazen van een landelijke staking door onderwijsvakbond AOb, op vrijdag.

PO in actie, waarbij 44.000 leraren zijn aangesloten, zegt afstand te nemen van het akkoord dat AOb en andere vakbonden vrijdag sloten met minister Arie Slob (Onderwijs). Die zegde 460 miljoen euro toe om de tekorten en de werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs aan te pakken.

Maar PO in actie „neemt afstand van het akkoord”, nadat het de eigen leden in een peiling had gevraagd wat ze ervan vinden. Het overgrote deel van de leden keurt het af, aldus de organisatie.

„We kijken momenteel hoe we woensdag 6 november alsnog van ons kunnen laten horen”, aldus PO in actie. Wat voor soort actie dat wordt, is nog niet duidelijk. Eerder zaterdag sprak de onderwijsbond Leraren in Actie al de wens uit dat de acties op woensdag toch doorgaan.