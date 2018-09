PO in actie wil staking alle overheidsdiensten

De protesterende leraren achter PO in actie roepen alle overheidsmedewerkers op om op 2 oktober naar Den Haag te komen om meer geld te eisen voor de publieke sector. In een ingezonden brief in het AD schrijven de docenten dat de publieke sector „piept en kraakt” door de bezuinigingen van verschillende kabinetten en dat het daarom tijd wordt dat de ambtenaren hun krachten bundelen.

De leerkrachten mikken op een actie die groter is dan een eerder protest van PO in Actie alleen. „Wat als we nu eens samen opkomen voor een gezondere publieke sector. Met tienduizenden of honderdduizenden agenten, verpleegkundigen, leraren en militairen zij aan zij”, schrijven PO in Actie-voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers.

Van de Ven en Roovers hebben begin oktober geprikt als datum voor de actie, omdat dan de afschaffing van de dividendbelasting door de Tweede Kamer wordt behandeld. Het geld dat de overheid door die maatregel misloopt, kan volgens de leraren beter aan de publieke sector worden besteed.

PO in actie stapte vorige week uit een overleg met onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) over de aanpak van het lerarentekort. De belangenclub voor leraren in het basisonderwijs eist dat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs wordt gedicht. De minister geeft daar echter geen gehoor aan.