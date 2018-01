Poëzieprijs maakt doorstart

De VSB Poëzieprijs wordt voortgezet, maar onder een andere naam. Dat bevestigt directeur Bas Kwakman van de Stichting Poetry International naar aanleiding van een bericht in Trouw.

Hoe de onderscheiding voor de beste Nederlandstalige dichtbundel gaat heten is nog niet bekend. Ook is nog niet zeker of het geldbedrag dat aan de prijs is verbonden hetzelfde blijft. De huidige prijs bestaat uit 25.000 euro. „Het blijft in elk geval een substantieel bedrag”, zegt Kwakman.

Twee nieuwe sponsors garanderen het voortbestaan van de poëzieprijs: het Elise Mathilde Fonds en het Van Beuningen/Peterich-fonds. „Daarnaast zijn we met andere partijen in gesprek om elementen toe te voegen, zoals een publieksprijs en een scholentraject.”

De VSB Poëzieprijs wordt donderdagavond voor de laatste keer in zijn huidige vorm uitgereikt.