Supermarktketen PLUS roept PLUS Mini saucijzenbroodjes terug omdat er soja in zit terwijl dat niet op de verpakking staat. Mensen kunnen allergisch zijn voor soja.

Het gaat om de verpakkingen van 240 gram waarop de houdbaarheidsdatum 10-11-2019 staat. De streepjescode is 8710624697716. De zakken kunnen terug naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt dan terugbetaald, aldus PLUS.