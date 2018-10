PLUS supermarkten roept een bepaald soort lamsspiesjes terug omdat er de zogeheten shigatoxine-producerende E.coli’s (STEC) in kunnen zitten. Die bacterie kan consumenten ziek maken. Het gaat specifiek om de PLUS lamsspies piri piri met houdbaarheidsdatum 05-10-2018 en lotcode 1011.

De supermarkt vraagt consumenten dringend het product niet te eten. Die kunnen de betrokken spiesjes terugbrengen naar de winkel en hun geld terugkrijgen.