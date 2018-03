Pluimveesector: kritiek doet ons geen recht

De pluimveesector zelf kan zich niet zo vinden in het NVWA-rapport, aldus branche-organisatie Pluimned. „Dit doet geen recht aan het hoge niveau van de sector en al zijn inspanningen steeds beter te worden. Het niveau van naleving van regels van de meeste bedrijven in de pluimveevleessector is goed en de initiatieven die de sector neemt om toonaangevend te zijn en blijven vinden internationaal navolging.”

Het hoge kwaliteitsniveau „dat Nederlandse producenten behalen” blijft onderbelicht in het rapport, zegt de organisatie. „Dit komt mogelijk doordat de focus van het rapport uitsluitend op de risico’s ligt.”

Het rapport biedt wel aanknopingspunten voor verdere verbetering, erkent Pluimned. „Uiteraard zijn fraudegevallen onacceptabel. Het rapport kan echter leiden tot een onterecht negatief beeld van het kwaliteitsniveau van de Nederlandse vleeskuikensector, juist ook in internationale context.’

De pluimveeorganisaties willen wel met de NVWA in gesprek en ,,waar nodig nog meer verbeteringen” aanbrengen.