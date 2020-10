Pluimveehouders moeten kippen binnenhouden wegens vogelgriep

Commerciële pluimveehouders moeten hun kippen vanaf middernacht binnenhouden. Dat meldt het ministerie van Landbouw, nadat in Kockengen (Utrecht) hoogpathogene vogelgriep is aangetroffen bij knobbelzwanen.

Hoe lang het pluimvee binnen moet blijven is nog niet duidelijk. Het ministerie bekijkt de situatie en laat zich adviseren door een groep experts. Deze deskundigen zeggen na onderzoek dat woensdag is gedaan dat „het risico op een introductie op een pluimveebedrijf nu hoog is”. Vrije-uitloop en biologische pluimveebedrijven zijn extra vatbaar voor de vogelgriep.

Het gaat om de variant H5N8, die waarschijnlijk door trekvogels van Rusland naar Nederland is gebracht. De griep kan zich gemakkelijk verspreiden onder wilde watervogels, die in deze tijd van het jaar vooral in groepen leven. Mogelijk is deze variant van de griep ook bij een dode smient aangetroffen.

Landbouwminister Carola Schouten roept mensen op om melding te maken bij de NVWA als zij een dode vogel hebben gevonden. Hoe dit moet, staat op de website van de voedsel- en warenautoriteit.