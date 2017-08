Pluimveehouders boos op NVWA-baas

Pluimveehouders zijn ontstemd over de uitspraken van Freek van Zoeren, de tweede man van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die adviseerde consumenten voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Maar volgens Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij van land- en tuinbouworganisatie LTO is die waarschuwing „verschrikkelijk en totaal onnodig”.

De NVWA-man zei dinsdagavond in het tv-programma Nieuwsuur dat pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, duidelijk is of eieren helemaal veilig zijn. Hubers vindt dat onbegrijpelijk. „Want in de winkels liggen nu alleen maar eieren die niet geblokkeerd zijn. Alle eieren die nu naar de winkels gaan zijn 100 procent vrij van het middel”, zei hij woensdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Hubers wordt de pluimveesector extra getroffen door de uitspraken van de NVWA-chef. Tijdens overleg met de NVWA en het ministerie van Economische Zaken woensdagmiddag over de fipronil-affaire zal LTO de waarschuwing van Van Zoeren aan de orde brengen.