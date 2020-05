Pluimveehouders blij met uitspraak Chickfriend

De 118 pluimveehouders zijn blij met het vonnis in de civiele zaak tegen het schoonmaakbedrijf Chickfriend. De rechtbank in Arnhem acht dit bedrijf aansprakelijk voor de schade die is geleden tijdens de fipronilcrisis.

Dat zei raadsvrouw Anita Winter namens de eisers woensdag. De pluimveehouders moesten miljoenen eieren weggooien omdat er een te hoge concentratie van het bestrijdingsmiddel fipronil in zat. Bovendien mochten de bedrijven ook weken erna geen eieren leveren. Via de rechter besloten ze het Barneveldse bedrijf aansprakelijk te stellen. Met succes, blijkt nu. De kans is klein dat alle pluimveehouders hun schade vergoed krijgen. „Maar bij Chickfriend valt wel degelijk wat te halen”, denkt Winter. Zo verkocht een van de twee eigenaren vlak voor de crisis zijn woning. En mogelijk keert hun verzekeraar schade uit.

De pluimveehouders zijn vooral blij dat er nu een schuldige van de crisis is aangewezen. Hoe hoog hun schade is, wordt nader bepaald in een aparte procedure. De twee eigenaren van Chickfriend, Mathijs IJ. en Martin van de B., moeten zich bovendien nog voor de strafrechter in Zwolle verantwoorden. Volgens de advocaat van Van de B. ligt die strafrechtelijke procedure echter stil. De rechtbank Overijssel bevestigt dat er voorlopig geen zitting gepland staat. De twee verdachten zitten niet vast.