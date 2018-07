Plotselinge stijging kinkhoest in Barneveld

In het Gelderse dorp Barneveld is een plotselinge toename van het aantal gevallen van kinkhoest vastgesteld. In overleg met het RIVM en de gemeente neemt de GGD daarom een aantal maatregelen.

Ouders van jonge kinderen (tot een jaar) in Barneveld krijgen per brief extra informatie over de mogelijkheden om hun kinderen te laten inenten tegen kinkhoest. Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen kunnen zwangere vrouwen ook een vaccinatie aanbieden.

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen, die met name voor ongevaccineerde jonge kinderen (tot een jaar oud) risico’s met zich meebrengt.

Barneveld ligt in de zogeheten Biblebelt van Nederland, waar mensen om religieuze redenen hun kinderen vaak niet inenten.