Plots minder euthanasie na jarenlange stijging

Het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie neemt ineens af, na een jarenlange toename. In de eerste negen maanden van 2018 lieten 4600 mensen hun leven beëindigen door een arts, 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die Trouw tussentijds heeft opgevraagd bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie.

Voorzitter Jacob Kohnstamm noemt het in de krant onwaarschijnlijk dat de daling in de laatste drie maanden van het jaar nog zal verdwijnen. Maar hij vindt het te vroeg om van een trendbreuk te spreken, ook al stijgt het aantal euthanasiegevallen al sinds 2003 ieder jaar. „Daarvoor hebben we de cijfers van 2019 nodig. Wellicht blijkt dit jaar een uitzondering.”

Over de oorzaken van de daling is het speculeren. Mogelijk speelt het feit dat justitie onderzoek doet naar een aantal als onzorgvuldig bestempelde euthanasiegevallen een rol, opperen betrokkenen. Een heel andere mogelijke verklaring is dat door de griepgolf van begin dit jaar veel mensen die ernstig ziek waren zijn overleden.