Plofkrakers op heterdaad betrapt in Duitsland

Twee Nederlanders zijn in Duitsland opgepakt toen ze een plofkraak wilden plegen. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze een geldautomaat wilden opblazen bij een supermarkt in Müllheim, aan de grens met Frankrijk. Dat gebeurde al op 15 augustus, maar is nu pas naar buiten gebracht door het Openbaar Ministerie in Stuttgart.

De Duitse justitie deed al sinds oktober onderzoek naar een plofkrakersbende. De rechercheurs wisten daardoor al dat de bende bezig was met het voorbereiden van een nieuwe kraak. In Müllheim drongen twee mannen midden in de nacht een supermarkt binnen. Ze legden ontstekingskabels waarmee ze de geldautomaat konden opblazen. Maar op het moment dat ze wilden toeslaan, werden ze overmeesterd door een speciale eenheid van de politie. Buiten de supermarkt stond een huurauto met gestolen Duitse kentekens, waarmee de daders wilden vluchten.

Na de arrestatie werden de woningen van de verdachten in Nederland doorzocht. Daarbij zijn mobiele telefoons in beslag genomen, evenals kleren die gebruikt zouden kunnen worden bij plofkraken. De twee zitten vast in Duitsland.