Plofkraker (32) met openstaande celstraf opgepakt in Friesland

Een 32-jarige veroordeelde plofkraker die op de vlucht was, is op 17 april gearresteerd in Friesland. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De Utrechter kreeg in juni vorig jaar een celstraf opgelegd van tien jaar, omdat hij betrokken was bij zeven plofkraken en deelnam aan een criminele organisatie.

Na zijn veroordeling moest de man in voorlopige hechtenis, maar was onvindbaar. Volgens de politie probeerde de verdachte in de tussentijd weer aan het werk te gaan.

Het hoger beroept in de zaak loopt nog.