Plofkraken in Nieuwkoop en Zaandam

De politie heeft in Nieuwkoop (Zuid-Holland) twee verdachten van een plofkraak aangehouden. Op het Kennedyplein werd een geldautomaat tot ontploffing gebracht, waarna de verdachten er met een onbekende buit vandoor gingen.

Met hulp van de helikopter zijn de twee aangehouden. Ze zaten in een busje. Daarin lagen vermoedelijk nog explosieven. Die gaat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onschadelijk maken. De bewoners van enkele appartementen die waren ontruimd, mogen weer terug naar huis. Het winkelcentrum is vrijgegeven, op de bank na.

Ook in Zaandam is de politie met een helikopter op zoek naar daders van een plofkraak. Die vond in de vroege ochtend plaats bij een bank aan de Vrieschgroenstraat. Het zou volgens de politie gaan om twee verdachten.