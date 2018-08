Plofkraak Utrecht richt grote schade aan

Een plofkraak op een pinautomaat op het Utrechtse Smaragdplein heeft grote schade aangericht in de nacht van vrijdag op zaterdag. De gevel van het pand is eruit geblazen en van naast- en bovengelegen winkels en woningen zijn ruiten gesneuveld, zo is te zien op foto’s op sociale media. Ondanks het rondvliegende glas is niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de politie.

De knal was tot in de verre omtrek te horen. De politie kan nog niet zeggen met wat voor explosief de daders de automaat hebben opgeblazen.

Getuigen meldden dat ze twee scooters hebben zien wegrijden. Ook wordt onderzocht of de daders twee auto’s hebben gebruikt als schild om tijdens de explosie achter te schuilen. Of ze iets hebben buitgemaakt, wordt nog onderzocht.