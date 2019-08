Plofkraak over de grens in Duitsland

Net over de grens in Duitsland is donderdagochtend vroeg een geldautomaat opgeblazen. Na de knal gingen drie gemaskerde mensen er op hoge snelheid vandoor in een donkere Audi. Ze reden richting de grens met Nederland en wisten te ontkomen. De daders maakten daarbij een paar geldcassettes buit, maar het totale bedrag is niet bekendgemaakt.

De plofkraak gebeurde in Erkelenz, dat ongeveer 25 kilometer ten zuidoosten van Roermond ligt. Door de harde knal van de plofkraak raakte niet alleen de geldautomaat beschadigd, maar ook het postkantoor waar de automaat in zat.

Duitsland heeft al jaren last van plofkraken. Sommige kraken zijn het werk van groepen Nederlanders. Na de explosies vluchten ze op hoge snelheid richting de Nederlandse grens. Ze gebruiken snelle auto’s, zoals de Audi A5, en daarom spreken de autoriteiten van de Audi-bende. Om uit handen van de politie te blijven, halen ze soms halsbrekende toeren uit. Daarbij zijn al meerdere Nederlandse plofkrakers om het leven gekomen.