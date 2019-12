In een winkelcentrum in Uithoorn is dinsdagochtend een plofkraak gepleegd op een geldautomaat bij een bankfiliaal van ABN AMRO. Na de kraak reden twee verdachten weg op een scooter. Ze zijn nog voortvluchtig.

Of er geld is buitgemaakt, is nog onbekend. Het betreffende pand liep schade op. Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doen onderzoek. Ze gaan na of er nog explosief materiaal is achtergebleven.