Op een geldautomaat aan de Slotermeerlaan in Amsterdam is dinsdagochtend vroeg rond 04.10 uur een plofkraak gepleegd, meldt de politie in de hoofdstad.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie stelt een onderzoek in. Een eerdere, mislukte plofkraak veroorzaakte vorig jaar onrust in de buurt. Toen moesten enkele woningen worden ontruimd.