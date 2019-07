Plofkraak op geldautomaat Amersfoort

Op de Wouda in Amersfoort heeft rond 05.00 uur een plofkraak op een geldautomaat plaatsgevonden. Dat meldt de politie. De verdachten zijn er na de ontploffing vandoor gegaan.

Het is volgens de woordvoerder nog niet duidelijk of ze geld hebben buitgemaakt. Een explosievenexpert is opgeroepen om te onderzoeken of er gebruikt is gemaakt van explosieven of gas.

Voorlopig lijkt er geen gevaar op instorting van het gebouw te zijn, maar het is volgens de woordvoerder te vroeg om het helemaal uit te sluiten.

De Wouda is een straat bij een winkelcentrum aan de rand van Amersfoort.